Трамп сообщил о подготовке к встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил КНДР по телефону с главами Южной Кореи и Японии Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Трамп объявил, что прорабатывается встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, время и место встречи с (лидером) Северной Кореи определяются. Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах», — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что планирует в течение нескольких недель встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным СМИ, Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу в Монголии.