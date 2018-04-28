В Кремле отреагировали на публикацию в США доклада о «вмешательстве» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рассекреченный доклад по предполагаемому «российскому вмешательству» в выборы в США, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле рассчитывают, что в США ознакомятся с докладом о «вмешательстве» России и зададутся вопросом, откуда пошла истерика.

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«Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали. Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась», — сказал журналистам Песков в ответ на вопрос, придет ли конец обвинениям в адрес Трампа или же этот доклад ничего не решит.

Накануне комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США. В Кремле их называли «абсолютно голословными».