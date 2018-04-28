Песков опроверг сообщения о поручении кабмину «снизить медийную активность»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что правительству было рекомендовано снизить медийную активность до инаугурации президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Нет, это не так. Во-первых, вы знаете, что президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на какие-то электоральные или бюрократические циклы. Президент всегда говорит и требует, несмотря ни на праздники, ни на что, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно. Это первое. Второе — никогда такого не было и нет, это сообщение просто не соответствует действительности», — заявил Песков.

Ранее СМИ назвали дату последнего выступления премьер-министра России Дмитрия Медведева в качестве главы действующего правительства.