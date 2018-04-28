МИД выразил беспокойство в связи с переносом посольства США в Иерусалим

Министерство иностранных дел России прокомментировало массовые акции протеста палестинцев против блокады сектора Газа, выразив обеспокоенность дальнейшим развитием событий с учетом переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим.

«Всего за время начавшейся 30 марта с.г. протестной кампании палестинцев в Газе были убиты 44 человека. В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного Администрацией США намерения провести в середине мая с.г. в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива», — говорится в тексте официального сообщения.

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Дипломаты обратились ко всем сторонам конфликта с призывом воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что Израиль поможет первым десяти странам, которые перенесут посольства в Иерусалим.