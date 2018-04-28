Бибилов пригласил Путина в Южную Осетию

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику в 10-летний юбилей признания ее независимости. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Бибилова, в Цхинвале также ожидают премьер-министра России Дмитрия Медведева и российского министра обороны Сергея Шойгу.

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«В августе мы также ожидаем руководителей братских республик — президента Абхазии и других государств, а также всех людей, которые сыграли в истории Южной Осетии большую роль», — добавил он.

Бибилов также подчеркнул, что в настоящее время Южная Осетия ведет «плотную работу» в направлении признания своей независимости другими странами.

Ранее Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России и объединиться с Северной Осетией.