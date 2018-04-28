Исполняющая обязанности директора ЦРУ пообещала отказаться от пыток

Новый директор ЦРУ Джина Хаспел The OSS Society/youtube.com

Исполняющая обязанности главы ЦРУ Джина Хаспел не собирается возобновлять программу допросов подозреваемых лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом Хаспел объявит на слушаниях в конгрессе США 9 мая, где ее должны будут утвердить полноправным руководителем спецслужбы.

Реклама

Как отмечается, на слушаниях она также ответит на обвинения в незаконных пытках нескольких заключенных террористической организации «Аль-Каида» в 2000-ых годах.

Ранее сообщалось, что Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ.

Также СМИ рассказали, за что Хаспел прозвали «кровавой Джиной».

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.