Российские дипломаты уличили постпреда Великобритании при ОЗХО в лицемерии

Представитель посольства России в Лондоне заявил, что лицемерие постпреда Великобритании при Питера Уилсона не знает границ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уилсон ранее заявил, что, проводя брифинг с участием свидетелей событий в сирийском городе Дума, Россия пытается подорвать работу организации. Дипломат проигнорировал брифинг и назвал мероприятие трюком. При этом Уилсон добавил, что генеральный директор ОЗХО не поддержал его проведение.

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«Лицемерие британского представителя не имеет границ. Сразу после химического инцидента в Думе 7 апреля Россия потребовала срочного проведения расследования экспертами этой организации. Москва всегда настаивала, что ОЗХО должна играть центральную роль в расследовании использования химоружия. Мы убеждены в том, что только истинно независимое расследование может дать ответ на вопрос о том, что именно случилось в этом сирийском городе», — сказал представитель посольства.

Впрочем, по его словам, Британия выбрала другой путь.

«Лондон проигнорировал процедуры ОЗХО. На основе более чем сомнительных «свидетельств», в основном не поддающихся проверке сообщений в социальных медиа, Великобритания, США и Франция обвинили сирийские власти в применении химоружия против собственного народа», — добавил он.

Представитель посольства напомнил, что эти страны нанесли военные удар по Сирии, и назвал логику позиции Британии абсурдной.

Ранее сообщалось, что постпред США при ОЗХО уговаривал партнеров не ходить на брифинг России.