В конгрессе США опубликовали доклад о вмешательстве России в выборы

Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщается на сайте комитета.

«В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс», — говорится в документе.

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В докладе также выражается уверенность в том, что Россия продолжит «разрушать западные демократические государства».

Ранее сообщалось, что республиканцы закрыли расследование о связях президента США Дональда Трампа с Россией.