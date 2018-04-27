Путин не смог разобрать свой почерк в заметках

Президент России Владимир Путин признался, что снова не смог разобрать свой почерк в заметках. Об этом он сказал, выступая на заседании Совета законодателей, передает РИА «Новости».

Как сообщается, Путин делал заметки в ходе выступлений сенаторов и депутатов, чтобы затем прокомментировать их. Однако в ответной речи Путину пришлось сделать паузу, так как он не смог разобрать написанное.

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«Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — пошутил президент.

После этого Путин продолжил выступление.

Годом ранее российский президент, слушая доклады бизнесменов на съезде РСПП, также не смог разобрать свой почерк, о чем сообщил собравшимся.