В НАТО не нашли оснований сомневаться в оценках Лондона по делу Скрипалей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в организации не видят оснований сомневаться в выводах Великобритании по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Британия проинформировала нас о своих выводах по инциденту, и у нас нет оснований сомневаться в ее оценках», — подчеркнул Столтенберг.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен обсудить международную политику России с представителями НАТО.

«Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку [экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери и [предполагаемую химатаку] в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны cохранять темп и привлечь Россию к ответственность за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение», — говорится в заявлении.