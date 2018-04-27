Столтенберг: НАТО поддерживает корейский саммит

Североатлантический альянс приветствует встречу лидеров Северной и Южной Кореи и усилия руководства двух стран по урегулированию обстановки в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам второго дня саммита глав МИД альянса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я лично видел глубину этой напряженности [на Корейском полуострове], когда посвящал Корею, поэтому я поддерживаю встречу двух лидеров», — сказал Генсек НАТО.

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Саммит министров иностранных дел НАТО проходит в Брюсселе 26-27 апреля.

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической.

Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.