Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся встречу глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об этом политик написал в твиттере.

«После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между (лидерами. — Газета.Ru) Северной и Южной Корей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Кремле удовлетворены состоявшимся контактом между лидерами КНДР и Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.