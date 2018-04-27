В Кремле отреагировали на встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

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В Кремле удовлетворены состоявшимся контактом между лидерами КНДР и Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, процесс урегулирования может основываться, главным образом, на прямом контакте двух сторон.

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«И в этой связи, конечно, вызывает удовлетворение тот факт, что этот прямой контакт сегодня состоялся», — сказал Песков.

Песков отметил, что все остальные встречи, которые могут привести к разрядке напряженности и способствовать дальнейшему продвижению в сторону урегулирования, также могут только приветствоваться.

Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.