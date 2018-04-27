В Госдуме увидели во встрече корейских лидеров возможность создания единой Кореи

Глава комитета Госдумы России по обороне Владимир Шаманов заявил, что встреча корейских лидеров свидетельствует о возможности объединить государства, передает РИА «Новости».

«Два лидера новой формации стран вышли на такой уровень — это говорит о том, что потенциально у них возможно объединение страны как единой нации», — сказал Шаманов.

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Ранее президент Южной Кореи Мун Чж Ин во время межкорейского саммита предложил создать скоростное железнодорожное сообщение между странами.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.