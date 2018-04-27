Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретились в пограничном пункте Пханмунджом и пожали друг другу руки, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что Ким Чен Ын уже пересек границу между Северной и Южной Кореями. Он стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

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Ранее сообщалось, что лидеры стран встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.