Панама и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений

Власти Панамы и Венесуэлы решили вернуть свои дипломатические миссии, передает Reuters.

В начале апреля официальные лица Панамы объявили об отзыве послов из Венесуэлы.

«Этот шаг был ответом на решение Венесуэлы приостановить коммерческие отношения с множеством панамских чиновников и компаний, включая президента Хуана Карлоса Варела, за предполагаемое участие в отмывании денег», — объяснили данное решение в МИДе страны.

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Венесуэла отреагировала симметричным решением. Впоследствии страны прекратили авиасообщение.

Отмечается что власти Панамы и Венесуэлы, помимо восстановления дипмиссий, договорились возобновить и авиаперелеты.