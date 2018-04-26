Захарова прокомментировала назначение Помпео госсекретарем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение экс-директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря можно было предвидеть, сообщает РИА «Новости».

«Это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее за утверждение Помпео на должности проголосовал сенат США. После этого новый госсекретарь был приведен к присяге. Также ранее сообщалось, что в ходе первого визита в качестве госсекретаря Помпео посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.