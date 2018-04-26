Помпео посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию

Госсекретарь США Майк Помпео совершит 26-30 апреля первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, передает РИА «Новости» заявление официального представителя ведомства Хизер Науэрт.

«Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Госсекретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки в качестве государственного секретаря», — говорится в сообщении

Реклама

По ее словам, Помпео посетит Брюссель 26-27 апреля, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которого стороны обсудят подготовку к июльской встрече глав государств и правительств стран Альянса на высшем уровне.

«Затем секретарь посетит Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения важнейших региональных и двусторонних вопросов», — заявила Науэрт.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге.