Сенат США проголосовал за назначение Помпео госсекретарем

Сенат США проголосовал за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря, сообщает Reuters.

В настоящий момент голосование еще продолжается, однако из 100 сенаторов за назначение Помпео уже проголосовали более половины. Отмечается, что против назначения Помпео были в основном сенаторы от Демократической партии. Президент США Дональд Трамп обвинял сенаторов-демократов в попытках затянуть назначение Помпео. По словам Трампа, Майк Помпео должен стать «выдающимся госсекретарем».

Ранее кандидатуру Помпео одобрил комитет сената по международным отношениям.