В сенате США решили защитить Мюллера от увольнения
Юридический комитет сената США проголосовал за принятие распоряжения, защищающего специального прокурора Роберта Мюллера от увольнения президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Washington Post.
Документ устанавливает, что любые действия, связанные с отставкой спецпрокурора, замораживаются на 10 дней до их рассмотрения федеральными судьями. Кроме того, о любых подобных действиях необходимо будет заранее уведомить конгресс.
Ранее адвокат Белого дома Тай Кобб заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность отставки Мюллера.