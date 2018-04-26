Bloomberg: Ким Чен Ын придет на переговоры в Южной Корее пешком

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пешком перейдет через демаркационную линию с Южной Кореей, чтобы отправиться на встречу с президентом страны Мун Чжэ Ином, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Ким Чен Ын перейдет через границу в населенном пункте Пханмунджом в 9.30 по местному времени (4.30 мск). Лидеры Южной Кореи и КНДР встретятся в первые с 2007 года и в третий раз со времен Корейской войны.

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«Эта встреча будет целиком посвящена денуклеаризации и политике для достижения стабильного мира», — заявил Им Чжон Сок, глава администраци Мун Чжэ Ина и руководитель комитета по подготовке переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о подготовке его встречи с Ким Чен Ыном.