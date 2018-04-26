Трамп прокомментировал подготовку встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News рассказал об обсуждаемых вариантах его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Fox News.

«У нас есть три или четыре даты и пять мест», — сказал Трамп.

При этом президент США не исключил, что встреча может не состояться.

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«Не исключено, что я быстро покину ее. Не исключено, что эта встреча вообще не состоится», — отметил Трамп.

Ранее глава президентской администрации Южной Кореи Лим Чжон Сок заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин 27 апреля посадят дерево на военно-демаркационной линии, которая разделяет Корейский полуостров. Ким Че Ын польет дерево водой из реки Ханган, протекающей через Сеул, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, которая протекает на территории Северной Кореи.