Дипломат рассказал об отношениях Москвы и Парижа на фоне атаки по Сирии и дела Скрипаля

Советник-посланник российского посольства во Франции Артем Студенников считает, что удар США и сил союзников по Сирии, а также отравлений Скрипалей в английском Солсбери негативно сказались на отношениях стран, но Москва и Париж продолжают сохранять дипломатические контакты, передает РИА «Новости».

«Последние события — дело Скрипаля, удар по Сирии нанесли ущерб двусторонним отношениям [между Москвой и Парижем], даже при учете того, что диалог и контакты продолжаются и никогда не останавливались», — сказал Студенников на встрече ассоциации «Франко-российский диалог» в Париже.

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Он отметил, что такое положение дел позволяет сторонам сохранять оптимизм в дипломатических отношениях.

«Так было после начала украинского кризиса. Несмотря на все кризисы, происшествия и ухудшение ситуации, мы продолжаем общаться», — подчеркнул Студенников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие для вывода войск из Сирии.