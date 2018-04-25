Лукашенко обсудил с президентом Армении ситуацию в Ереване

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудил со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном ситуацию в Ереване. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Президент Армении подробно рассказал Главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной. Вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром. Армен Саркисян также подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, оба лидера выразили «абсолютное единодушие» по вопросу недопустимости нарушения Конституции ни одним гражданином.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении.