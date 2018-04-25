Путин объявил о втором наборе в программу повышения квалификации РАНХиГС

Президент РФ Владимир Путин анонсировал второй набор в программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте, передает РИА «Новости».

Путин поздравил первый выпуск программы с завершением курса повышения квалификации управленцев. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов РФ.

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«Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлен второй набор. Мне бы очень хотелось, чтобы не только семь человек были назначены (и.о. губернаторов – ред.) и приступили к работе, но и все вы нашли бы себя в профессии, в карьере», — сказал он.

Президент пообещал дальнейшую поддержку. «Рассчитываю на то, что то время, которое вы потратили на учебу, даром не прошло и все это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна», — добавил он.

По словам президента, Россия нуждается в современных, думающих специалистах, умеющих формулировать задачи и добиваться их решения, во всех сферах — в производственной, образовательной, медицинской, управленческой и других сферах. Путин отметил широкие возможности и большой потенциал выпускников курса. «У вас, что называется, все впереди», — сказал он, пожелав дальнейших успехов.

Одна из выпускниц, выступая с ответным словом в ходе встречи, отметила, что команда у них подобралась такая, что женщины могут и «коня на скаку остановить», а мужчины — не уступают им, находясь в «полной боевой готовности».

«Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу, либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны», — сказал в ответ на это Путин.