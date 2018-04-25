МИД: Россия не хочет доводить дело до приостановки членства в СЕ

Глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин заявил, что Москва не хочет доводить дело до приостановки своего членства в Совете Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, пойдет ли Россия на приостановку членства в случае принятия новых антироссийских мер, анонсированных генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, Келин отметил, что «очень не хотелось бы до этого доводить».

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«Но в данный момент мы наблюдаем большую политизацию этого вопроса, поскольку киевские представители начали говорить, что если российские парламентарии вернутся, тогда они уйдут. Это ставит Совет Европы просто в невозможное положение. Это площадка не для того, чтобы пытаться решать крупные геополитические вопросы. Это площадка для того, чтобы вести дискуссии между парламентарии», — сказал Келин.

По его словам, в настоящее время в СЕ нет обмена мнениями, «есть односторонние разговорчики вместо того, чтобы выслушать мнение другой стороны».

Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил принятие организацией антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет.