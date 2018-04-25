Макрон: США вернутся в соглашение по климату

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен в том, что США когда-нибудь вернутся в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает Reuters.

«Давайте признаем: нет планеты «Б». Я уверен, что когда-нибудь США вернутся и присоединятся к Парижскому соглашению», — сказал Макрон.

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По его мнению, разногласия с США по данному вопросу носят краткосрочный характер.

Ранее сообщалось, что Макрон начал выступать в американском конгрессе.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что страна может вновь присоединиться к Парижским соглашениям по климату.

Однако, по его словам, это соглашение очень несправедливо по отношению к США.