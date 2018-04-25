Эксперт: все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией

Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что по риторике европейских государств видно, что никто из них не настроен разрывать отношения или «изолировать Россию», передает ФАН.

Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью. Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт. В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.

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«Россия очень хорошо вкладывается в экономику Венгрии. Это хорошо видно по банковской сфере, ряду крупных энергетических и логистических проектов. Если будет полностью реализован проект атомной электростанции «Пакш-2», это будет большим прорывом для венгерской энергетики: страна не только сможет сама обеспечивать себя энергией, но и поставлять ее на экспорт.

Кстати, при определенных политических раскладах Украина тоже могла бы участвовать в совместных энергетических проектах с Венгрией, но по ряду политических причин сегодня это невозможно. Как говорится, «поезд уже ушел», — констатирует эксперт.