Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что в Венгрии в любом законопроекте, касающемся национальных меньшинств, всегда четко оговариваются права украинцев, живущих в стране, передает ФАН.

Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью. Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт.

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В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.

«Даже если вдруг во внешней политике Украины произойдет смена вектора (что маловероятно), то «осадочек» в отношениях с Венгрией обязательно останется. При этом нужно отдельно подчеркнуть: несмотря на «резкие движения» со стороны Киева, Венгрия вовсе не закрыла «окно возможностей» для полноценного диалога с Украиной. И если венгры увидят желание Киева прислушаться к их позиции, то он может быть возобновлен, — сказала Решмедилова.