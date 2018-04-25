Депутат назвал враньем большинство заявлений США в отношении России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал враньем большинство заявлений США в отношении России, передает НСН.

Генштаб РФ продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии силами коалиции. На специальной выставке были представлены элементы ракет США «Томагавк» и ракет Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. «Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», — заявил специалист ведомства в области противовоздушной обороны Сергей Безногих.

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«Это политика двойных стандартов в совокупности с чувством безнаказанности, которое подпитывается попустительским отношением со стороны ООН. Вдобавок, некоторые страны в некоторой степени изолированы от объективной информации и могут воспринять эту ложь за действительность.

И сегодня Россия и ряд других государств противостоят этим врунам, по-другому их никак не назовешь», - добавил он.