Макрон начал выступать в конгрессе США

Французский президент Эммануэль Макрон начал выступать в американском конгрессе. Его выступление транслирует ABC News.

Сначала в зале появилась супруга французского лидера Брижит Макрон, которую встретили аплодисментами. Затем в зале появился сам Макрон, который пожал руки многим конгрессменам по дороге на трибуну. Ему также аплодировали. Кроме того, в его адрес раздавались приветственные крики. Французский лидер обратился к присутствующим на английском.

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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в США. Визит президента Франции продлится три дня, Макрон намерен обсудить с Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

Накануне Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Кроме того, Трамп на встрече с Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.