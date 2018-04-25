Источник назвал дату последнего заседания кабмина в нынешнем составе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 26 апреля, проведет последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем», — заявил источник.

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По данным агентства, до инаугурации президента России 7 мая больше заседаний правительства не будет.

Как отмечается, данную информацию подтвердили представители двух министерств.

Ранее победивший на выборах президента России Владимир Путин сообщил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации.