Посол России в Японии рассказал о препятствиях в отношениях двух стран

Российский посол в Японии Михаил Галузин рассказал, что поддержка японской стороной США затрудняет отношения с Россией. Об этом дипломат рассказал NHK.

«Мы не можем отвлечься от того факта, что союзники Японии недружелюбно относятся к России», — заявил Галузин.

Реклама

По его словам. Речь идет о японской позиции в связи с инцидентом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда страна поддержала заявление Великобритании в связи с произошедшим. Галузин отметил, что подобные высказывания наносят серьезный ущерб российско-японским отношениям.

Ранее Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений.