В МИД посоветовали россиянам избегать центра Еревана из-за демонстраций

В МИД России прокомментировали происходящее в Армении и отметили, что с этой страной Россию связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, в МИД надеются на развитие ситуации в правовом и конституционном ключе, а также на скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло.

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«Армения — новая волна демонстраций в Ереване, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее лидер протестных акций в Ереване Никол Пашинян заявил, что главным требованием оппозиции остается «безоговорочная капитуляция» правящей Республиканской партии Армении.