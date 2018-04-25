Оппозиция требует «безоговорочной капитуляции» правящей партии Армении

Лидер протестных акций в Ереване Никол Пашинян заявил, что главным требованием оппозиции остается «безоговорочная капитуляция» правящей Республиканской партии Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас только одно условие — безоговорочная капитуляция Республиканской партии без предварительных условий», — сказал Пашинян.

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Ранее сообщалось, что в армянской столице участники протестной акции вышли на трассу Ереван-Севан и перекрыли движение транспорта.

Также стало известно, что в центре Еревана, где продолжается протестная акция, начали собираться полицейские.

Как отмечалось, лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования.