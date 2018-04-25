В Совфеде прокомментировали угрозы Совета Европы в адрес России

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что при отсутствии взносов со стороны РФ международная организация окажется на грани развала, передает НСН.

«Я бы на их месте не про наказание России думал, а о том, каким образом наладить с нами отношения, если они вообще хотят сохранить Совет Европы. Потому что с такими повадками организация долго не протянет. Я сегодня разговаривал с людьми, которые работают в Совете Европы. Так вот, если мы не уплатим взносы, то СЕ может развалиться если не сейчас, то после 2019 года. Панические настроения внутри присутствуют, агония», — сказал сенатор.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал недопустимым отказ Россию от финансового взноса в бюджет организации. В ответ на это решение к концу 2019 года комитет министров иностранных дел Совета Европы может принять меры в отношении РФ, заявил Ягланд на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).