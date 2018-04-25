Глава МИД Ирана высмеял доказательства Хейли по ракетам хуситов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала сфабрикованные доказательства того, что примененные хуситами в Саудовской Аравии ракеты были созданы в Иране. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что Хейли демонстрировала части ракет, на которых была специальная маркировка, якобы указывающая, что они из Ирана. По словам министра, эти символы являются логотипом Института промышленных исследований и стандартов страны, который используется для маркировки потребительских товаров.

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«Это знак качества», — заявил Зариф.

Он объяснил, что такой логотип на сырных чипсах будет гарантировать, что после них у покупателей не будет болеть живот.

«…никто не поместит логотип Института стандартов Ирана на часть ракеты», — со смехом добавил Зариф.

Министр уточнил, что не обвиняет Хейли в фабрикации доказательств, но заметил, что этим занимается тот, кто ей их предоставляет.

Ранее Хейли, заявила, что говоря о возможности введения новых санкциях против России, она не путается.