В Госдуме назвали срок утверждения предложенного Путиным премьера

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что кандидатура на пост-премьер министра, предложенная главой государства Владимиром Путиным, может быть утверждена на следующий день после инаугурации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат отметил, что так было не всегда, но большой авторитет Путина позволяет провести процедуру достаточно быстро.

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«Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — сказал Емельянов.

Ранее стало известно, что на инаугурацию Владимира Путина пригласят волонтеров, работавших в его кампании.