Могерини призвала Россию и Иран оказать давление на Сирию

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что, по мнению Евросоюза, Россия и Иран должны оказать давление на власти Сирии, чтобы Дамаск сел за стол переговоров под эгидой ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно, чтобы Россия и Иран оказали давление на Дамаск, чтобы он согласился сесть за стол (переговоров — «Газета.Ru»)», — отметила Могерини.

Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» в совместном заявлении назвали неприемлемыми действия России в Сирии. Также ранее сообщалось, что Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию, чтобы не остаться без военной поддержки США.