Замглавы МИД Украины упрекнул ООН в том, что организация не остановила «агрессию России»

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что в организации не смогли остановить «агрессию России» в отношении страны, передает РИА «Новости».

«В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса», — сказал Кислица на форуме Генеральной Ассамблеи ООН.

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Он добавил, что нормализация ситуации будет зависеть от степени вовлеченности ООН.

«Миротворческая операция под эгидой ООН может стать решающим фактором в этом процессе, и мы твердо рассчитываем на дальнейший прогресс на этом важнейшем направлении», — заявил Кислица.

Ранее министерство инфраструктуры Украины предложило запретить российским судам заходить во внутренние воды страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.