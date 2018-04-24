МИД назвал провокационными попытки проинспектировать Крым

Министерство иностранных дел России раскритиковали попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что российская сторона готова принять инспекторов и группы оценки в Крыму в том случае, если соответствующие запросы в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будут направлены в адрес России.

Ранее МИД России прокомментировал доклад Госдепа США, в котором Соединенные Штаты обвинили правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи в нарушении прав человека.