Президент США Дональд Трамп пообещал продолжить максимальное давление на КНДР. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэль Макроном, передает Reuters.

«Я скоро встречусь с Ким Чен Ыном, мы добиваемся такого будущего для Корейского полуострова и всего мира, в котором будут мир, гармония и безопасность. Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций (США). Кампания максимального давления продолжится», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что расценивает действия лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу, как открытые и честные,