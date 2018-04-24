Эксперт: Венгрия «дожмет» украинцев по языковому вопросу

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв отметил, что, блокируя заседание Комиссии НАТО-Украина, Будапешт добивается поправок в закон об образовании в Киеве, передает НСН.

«Закон об образовании, который вводит обязательное изучение украинского языка во всех школах Украины - с этим не согласна Венгрия. Большая венгероязычная община Закарпатья посчитала, что это нарушение языковых прав венгероговорящих жителей Украины.

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Венгры считают, что на таком уровне, пока это не коснется принципиальных вопросов, можно блокировать инициативы Украины, чтобы вынудить ее на тот или иной компромисс.

В конце концов, и западные партнеры Украины для того, чтобы не срывать саммит Украина-НАТО, посоветуют Украине быть более компромиссной в этом вопросе», — считает эксперт.

Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Это уже третья по счету попытка Будапешта нарушить планы украинской стороны по интеграции, связанная с ограничением возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.