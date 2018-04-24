В Госдуме объяснили поддержку сенатом США кандидатуры Помпео на пост главы Госдепа

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, кандидат экономических наук Евгений Федоров высказал мнение, что Сенат Соединенных Штатов Америки фактически объявил России войну, передает ФАН.

Профильный комитет Сената США поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. Это решение поддержали 11 из 21 сенаторов. Вскоре кандидатуру действующего директора ЦРУ могут поддержать и на общем заседании Сената. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл уже заявил, что большинство сенаторов готовы проголосовать за то, чтобы Помпео возглавил Госдепартамент. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что верхняя палата конгресса Соединенных Штатов должна как можно скорее одобрить кандидатуру Помпео на пост госсекретаря. Голосование должно состояться до конца этой недели.

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«Это произошло еще тогда, когда был принят закон о санкциях. Это — экономическая война. То есть Сенат проводит последовательную политику, направленную на уничтожение российского государства.

То же самое делала и предыдущая администрация при Обаме. Достаточно вспомнить выступления главы Пентагона Картера Эшли, который прямо заявлял о том, что цель санкций — ликвидация российской государственности», — сказал он.