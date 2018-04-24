В Совете Европы допустили принятие антироссийских мер

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд допустил принятие организацией антироссийских мер из-за невыплаты Россией взноса в бюджет, передает РИА «Новости».

«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении России», — заявил Ягланд.

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Он добавил, что считает поведение России неприемлемым.

«Я уже об этом четко заявлял и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру (иностранных дел России. — Газета.Ru) Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции, и в рамках международного права», сказал Ягланд.

Ранее в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета из-за решения России по взносам.