Мать Саргсяна умерла в день его отставки

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил соболезнования бывшему президенту Армении в связи со смертью его матери, передает НСН.

«Я хотел быть выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения», — сказал Затулин.

23 апреля бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра после массовых протестов против его назначения. Одной из причин его ухода могла быть смерть матери, Норы Саргсян.