Китай ответил Госдепу докладом о нарушениях прав человека в США

Государственный совет КНР выпустил «Отчет о соблюдении прав человека в США в 2017 году», который стал ответом на доклад Госдепартамента. Об этом сообщает «Синьхуа».

20 апреля Госдеп опубликовал доклад о ситуации с правами человека в мире. В нем Россия и Китай названы «силами нестабильности», которые нарушают права человека.

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Пекин в ответной публикации заявил, что Вашингтон вновь позиционирует себя как «стража прав человека», хотя в самих США ситуация с соблюдением прав продолжает ухудшаться.

В частности, китайские власти указали на систематическую расовую дискриминацию в США, серьезные недостатки в американской демократии и растущий разрыв между бедными и богатыми.

В Пекине также напомнили Вашингтону о военных операциях США за рубежом, которые приводят к гибели мирных жителей.

Ранее российский МИД также раскритиковал американский доклад, указав на «русофобские стереотипы» Вашингтона.