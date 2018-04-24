Россия в ОЗХО недовольна ответами Британии по делу Скрипалей

Российскую сторону в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не устроили предоставленные Лондоном ответы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постоянное представительство России при организации.

«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают. Нам, безусловно, понадобится время для более детального анализа. Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали», — говорится в заявлении.

Ранее постоянное представительство России при ОЗХО сообщило о предоставлении британской стороной ответов на вопросы по делу.