Мадуро заручился благословением шаманов перед выборами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию с общения с шаманами. Об этом сообщает газета El Tiempo

В национальном парке Ла Льовисна Мадуров встретился с группой детей и шаманов. Они благословили его, после чего венесуэльский президент, по его же словам, почувствовал себя «обновленным» и получившим новые силы.

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В ходе пресс-конференции Мадуро заверил журналистов, что он «силен как никогда». Он также назвал себя человеком с опытом, а не новичком, каким был пять лет назад.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 20 мая.

Ранее Мадуро заявил о «международном плане» по срыву выборов в Венесуэле.