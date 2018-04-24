Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост государственного секретаря, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение комитета сената по международным отношениям было в пользу Помпео благодаря тому, что сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, изначально собиравшийся проголосовать против, изменил свое решение.

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Теперь назначение нового госсекретаря должен рассмотреть полный состав сената. Ожидается, что заседание по этому вопросу пройдет до конца недели.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов от Демократической партии в попытках затянуть утверждение Майка Помпео на должность нового госсекретаря США.